الحياة اللندنية: غزة تستعد لحرب رابعة خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (الحياة اللندنية) اليوم الأحد، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، تستعد لحرب إسرائيلية رابعة على قطاع غزة، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.



وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن فصائل المقاومة تتوقع اندلاع حرب عسكرية إسرائيلية على القطاع بنسبة 95%.



وأشارت الصحيفة، إلى أن مصادر فلسطينية موثوقة، نقلت عن قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، توقعها بأن يستغل الاحتلال الإسرائيلي المناورات العسكرية التي سيجريها غداً الاثنين، في الجنوب ويشن حرباً واسعة على القطاع.



وبحسب الصحيفة، فإن حركة حماس، ومعها الفصائل، أعلنت أعلى درجات الاستنفار، وأخلت معظم مقارها، كما نشرت الحركة حواجز شرطية وأمنية على امتداد القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، تحسباً لأي طارئ أمني أو عسكري.