والدة "هدار غولدين" للحكومة: كما أرسلتم "ابني" لغزة أعيدوه

والدة "هدار غولدين" للحكومة: كما أرسلتم "ابني" لغزة أعيدوه
والدة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
كتبت والدة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، المحتجز في قطاع غزة، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء والنواب، في ذكرى مرور ثلاث سنوات ونصف على إعلان الجيش عن ابنها بأنه "قتيل".

وقالت والد غولدين: بيبي (نتنياهو)، بينت، ليبرمان وبوغي (يعلون) وكل الحكومة أرسلوا ابني هدار للمحاربة في غزة.. لماذا يجب عليّ أنا وعائلتي أن نحارب الدولة من أجل إعادته إلى البيت، هذا واجبهم كما أرسلوه!

وتطرقت غولدين في رسالتها بألم إلى اجتماع الجهات المانحة للفلسطينيين في بروكسل، في الأسبوع الماضي، وكتبت أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، رفض السماح لنا بالوصول إلى بروكسل".

ووفقًا لها: "طلبنا الوصول إلى المؤتمر للتحذير من أنه لا يمكن تقديم مساعدات إنسانية لجهة تخرق القانون الإنساني الدولي"، وقالت: إن "السلطة الفلسطينية مسؤولة عن احتجاز هدار وأورون وتخرق القانون الإنساني الدولي".

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