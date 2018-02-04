مستوطنون يكتبون شعارات تطالب بإعدام "عهد التميمي"

مستوطنون يكتبون شعارات تطالب بإعدام "عهد التميمي"
عهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن مستوطنين قاموا بكتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية على مدخل قرية النبي صالح في الضفة الغربية، ضد عائلة التميمي وابنتهم المعتقلة عهد.

 ومن بين الشعارات التي كتبت "لا يوجد مكان في أرض إسرائيل لعائلة التميمي"، "تحية من قسم عمليات الانتقام في الجيش"، و"الحكم بالإعدام على عهد التميمي"، وفتحت ما تسمى بشرطة "شاي" تحقيقاً بعد تلقي شكوى من الجيش.

وقال والد عهد: إن هذا دليل آخر على أن المجتمع الإسرائيلي أصيب بالجنون.. هذا لا يفاجئنا، بالنسبة لمن يقتل الناس، لا يعتبر كتابة شعارات كهذه تصعيداً، مشيراً إلى أن هؤلاء من نوع الناس الذين أحرقوا عائلة دوابشة، ومن الواضح أن هذا تهديد جديد لنا، كما أنه عندما يكتب أحدهم الحكم بالإعدام على عهد التميمي، فإنه يضع نفسه مكان القاضي وينفذ".

وقال والد عهد: "لم نقدم شكوى للشرطة الإسرائيلية، لأننا لا نعترف بالشرطة، لقد كتبوا أيضاً، أنهم سيطردون عائلة التميمي من النبي صالح، ونحن نقول: حسناً، لا توجد مشكلة، خذونا من النبي صالح، سنرجع إلى حيفا، ولكل الأماكن التي طُردنا منها".

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