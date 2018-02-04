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مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش
2018-02-04
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
لقي جنديان مصريان مصرعهما اليوم الأحد، جراء تفجير آلية عسكرية جنوب العريش بسيناء.
وأفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، أن التفجير، أسفر كذلك عن إصابة سبعة جنود آخرين.
فيديو أرشيفي: إنفجار عبوة ناسفة استهدفت آليات عسكرية دون إصابات بالسبيل غرب العريش
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