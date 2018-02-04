مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

فيديو أرشيفي: إنفجار عبوة ناسفة استهدفت آليات عسكرية دون إصابات بالسبيل غرب العريش

رام الله - دنيا الوطنلقي جنديان مصريان مصرعهما اليوم الأحد، جراء تفجير آلية عسكرية جنوب العريش بسيناء.وأفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، أن التفجير، أسفر كذلك عن إصابة سبعة جنود آخرين.