بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يزداد الطلب على الأنظمة الدفاعية الروسية بشكل كبير، وذلك بعد نجاحها في إنجاز المهام بسوريا.

ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإنه في الآونة الأخيرة، ازداد الطلب على أنظمة (بريزيدينت- إس) المسؤولة عن حماية المروحيات من صواريخ الدفاع الجوي، والتي لا مثيل لها في العالم.

وأصبحت القوات الجوية المصرية، أول دولة تحصل على هذه المنظومة، حيث وضعتها على متن مروحيات (مي-17) الروسية.

وكما ظهرت على شبكة الإنترنت صورة للطائرات الهليكوبتر الجزائرية الثقيلة متعددة الأغراض (مي-26تي2)، وهي مجهزة أيضاً بمنظومة (بريزيدينت- إس).

وتنحصر مهام منظومة (بريزيدنت- إس) في اكتشاف خطورة إصابة الطائرة من قبل مقاتلة أو صواريخ أو مدافع مضادة للطائرات، وإسقاط الرؤوس البصرية الموجهة ذاتياً للصواريخ (أرض- جو( و(جو- جو)، بما فيها رؤوس التوجيه الذاتي التابعة للصواريخ المنقولة المضادة للطائرات، والإسكات اللاسلكي الإلكتروني للرؤوس الرادارية الموجهة ذاتياً، ومحطات توجيه المدافع المضادة للجو.

وتسمح المجموعة باكتشاف ومتابعة صاروخ مهاجم، والتأثير على رأسه البصري الموجه ذاتياً بالإشعاع الليزري المشفر متعدد الأطياف، والتشويش الإيجابي على الرأس الراداري الموجه ذاتياً وتضليله لينحرف عن مساره.


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