القدرة: توقف المولدات الكهربائية عن ثلاثة مراكز صحية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن المولدات الكهربائية في ثلاثة مراكز صحية إضافية توقفت عن العمل، بالإضافة إلى عشرة مراكز صحية أساسية صباح اليوم الأحد.



وأوضح القدرة في تصريح صحفي له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المراكز الثلاثة هي: مركز شهداء رفح، ومركز شهداء بيت حانون، ومركز شهداء الشاطئ.



وأرجع القدرة، سبب توقف المولدات إلى نفاد الوقود، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر صحية كبيرة جراء توقفها.