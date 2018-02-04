قوى رام الله والبيرة تدعو للتصعيد الثلاثاء والجمعة تنديداً بإعلان ترامب

دعت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة إلى اعتبار الثلاثاء والجمعة المقبلين يومين للتصعيد الميداني والشعبي، تنديداً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، والذي يدخل أسبوعه العاشر على التوالي، ورداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا.





وأشارت القوى، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن اعتبار الثلاثاء المقبل الموافق 6/2 يوماً للتصعيد الميداني على كافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال ومستوطنيه، تأكيداً على حق شعبنا في المقاومة، واستمراراً للفعل الشعبي المقاوم رفضاً لإعلان ترامب، وكل إجراءات الاحتلال العدوانية، حيث سيكون التجمع أمام المستحضرات الطبية الساعة 12:00 ظهراً.





كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة 9/2 يوماً للتصعيد الشعبي في كافة المناطق، والمواقع، حيث يكون التجمع على دوار الستي ان في رام الله والبيرة، رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وهو يوم تصعيد شامل في كافة مواقع الاحتكاك في الريف، والقرى، والبلدات، يتم فيه قطع الطرق أمام المستوطنين، وتشويش حياتهم بكل الإمكانات المتاحة.

رام الله - دنيا الوطن