قوى رام الله والبيرة تدعو للتصعيد الثلاثاء والجمعة تنديداً بإعلان ترامب

قوى رام الله والبيرة تدعو للتصعيد الثلاثاء والجمعة تنديداً بإعلان ترامب
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة إلى اعتبار الثلاثاء والجمعة المقبلين يومين للتصعيد الميداني والشعبي، تنديداً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، والذي يدخل أسبوعه العاشر على التوالي، ورداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا.

وأشارت القوى، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن اعتبار الثلاثاء المقبل الموافق 6/2 يوماً للتصعيد الميداني على كافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال ومستوطنيه، تأكيداً على حق شعبنا في المقاومة، واستمراراً للفعل الشعبي المقاوم رفضاً لإعلان ترامب، وكل إجراءات الاحتلال العدوانية، حيث سيكون التجمع أمام المستحضرات الطبية الساعة 12:00 ظهراً.

كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة 9/2 يوماً للتصعيد الشعبي في كافة المناطق، والمواقع، حيث يكون التجمع على دوار الستي ان في رام الله والبيرة، رداً على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وهو يوم تصعيد شامل في كافة مواقع الاحتكاك في الريف، والقرى، والبلدات، يتم فيه قطع الطرق أمام المستوطنين، وتشويش حياتهم بكل الإمكانات المتاحة.

أخبار ذات صلة

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

فيديو: لواء العامودي يوجه رسالة إلى إسرائيل بقذائف الهاون

فيديو: لواء العامودي يوجه رسالة إلى إسرائيل بقذائف الهاون

الحياة اللندنية: غزة تستعد لحرب رابعة خلال الأيام المقبلة

الحياة اللندنية: غزة تستعد لحرب رابعة خلال الأيام المقبلة

ادعيس: أكثر من 106اعتداءات وانتهاكات للأقصى والإبراهيمي خلال يناير

ادعيس: أكثر من 106اعتداءات وانتهاكات للأقصى والإبراهيمي خلال يناير

الخارجية: العدوان الوحشي على جنين ومحافظتها وجه آخر لإرهاب الدولة

الخارجية: العدوان الوحشي على جنين ومحافظتها وجه آخر لإرهاب الدولة

والدة &#34;هدار غولدين&#34; للحكومة: كما أرسلتم &#34;ابني&#34; لغزة أعيدوه

والدة "هدار غولدين" للحكومة: كما أرسلتم "ابني" لغزة أعيدوه

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

ادعيس: أكثر من 106اعتداءات وانتهاكات للأقصى والإبراهيمي خلال يناير

ادعيس: أكثر من 106اعتداءات وانتهاكات للأقصى والإبراهيمي خلال يناير

الخارجية: العدوان الوحشي على جنين ومحافظتها وجه آخر لإرهاب الدولة

الخارجية: العدوان الوحشي على جنين ومحافظتها وجه آخر لإرهاب الدولة

والدة &#34;هدار غولدين&#34; للحكومة: كما أرسلتم &#34;ابني&#34; لغزة أعيدوه

والدة "هدار غولدين" للحكومة: كما أرسلتم "ابني" لغزة أعيدوه

عربي

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

المتحدث باسم &#34;سامي عنان&#34; يتوعد إعلاميي مصر

المتحدث باسم "سامي عنان" يتوعد إعلاميي مصر

كواليس الساعات الأخيرة للوليد بن طلال خلال اعتقاله بالرياض

كواليس الساعات الأخيرة للوليد بن طلال خلال اعتقاله بالرياض

منوعات

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف &#34;أنا ذكر لا أنثى&#34;

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف "أنا ذكر لا أنثى"

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي