المتحدث باسم "سامي عنان" يتوعد إعلاميي مصر

المتحدث باسم "سامي عنان" يتوعد إعلاميي مصر
الفريق سامي عنان المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
هدد محمود رفعت المتحدث باسم الفريق سامي عنان المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، بملاحقة الإعلاميين المصريين أمام المحاكم الأوروبية، بتهمة التحريض على العنف.

ووفق ما نشره رفعت في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فقد كتب: "أرجو إرسال ما يتوفر لديكم من تسجيلات تحرض على العنف لإعلاميين مصريين، حيث بدأت ملاحقة جنائية لن أستثني منها أحد، وسيكون أقل أثر لها أحكام بمنعهم دخول أوروبا وأمريكا".

واتهم رفعت الإعلاميين في مصر بالحصول على بعض الامتيازات، مضيفًا: مثلاً عمرو أديب شاري من أشرف السعد بيت في فرنسا، وشاري في أمريكا، ممكن يجي حجز مدني بالتعويض، وأشرف محرض على العنف، ونشوف جنسيته خدها ازاي.. هم ليسوا مناضلين بل أفاقين يتاجرون بالشعوب، وأنا نويت أعمل معاهم الصح.

وأضاف رفعت في تغريدته: "أرجو الإرسال عبر الخاص هنا أو الإيميل، كما أرجو من تتوفر عنده صورة جواز سفر أحدهم إرسالها"، متابعًا: "الملايين التي يقبضها الإعلاميون في مصر موجودة في أوروبا وأمريكا، هم ليسوا مناضلين، بل أفاقون يتاجرون بالشعوب، وأنا نويت أعمل معاهم الصح"، على حد تعبيره.

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