"الإعلام": إسرائيل تهدم مدارسنا وتُقيمُ جامعاتها فوق أرضنا

"الإعلام": إسرائيل تهدم مدارسنا وتُقيمُ جامعاتها فوق أرضنا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام، هدم جيش الاحتلال لمدرسة تجمع أبو نوار في القدس المحتلة، استمراراً لسياسة التطهير العرقي، وإمعاناً في استهداف مؤسساتنا التعليمية، وامتداداً لمخططات أسرلة مناهجنا في زهرة المدائن.

وأكدت، أن إرهاب إسرائيل المتصاعد في المدينة المحتلة، وكافة المحافظات، يثبت أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنقلب على القانون الدولي، يضع المنطقة كلها على فوهة بركان.

وتحث الوزارة منظمة (يونسكو)، وكافة الأطر الدولية المدافعة عن حق التعليم لحماية مدارسنا وطلبتنا من إرهاب دولة الاحتلال.

وتذكر بأن إسرائيل التي تستهدف مدارسنا، يعمد برلمانها العنصري إلى إقامة الجامعات في المستعمرات المخالف وجودها لكل القوانين الأممية، كما في (أرئيل) التي تلتهم أراضي سلفيت.

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