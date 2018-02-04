بنك القاهرة عمان: هدية فورية مع قرضك السكني

بنك القاهرة عمان: هدية فورية مع قرضك السكني
رام الله - دنيا الوطن
مدد بنك القاهرة عمان حملة ترويجية لقروض السكن التي تمكن العملاء من الحصول عند تنفيذ القرض على هدية فورية عبارة عن قسائم شرائية من شركة سبيتاني بقيمة تصل لغاية 1600 دولار، وذلك حسب قيمة القرض، ضمن برنامج قروض السكن الذي يمتاز بشروطه السهلة والميسرة التي تتيح الفرصة لعملاء البنك امتلاك بيت العمر بمزايا فريدة ومنافسة.

ويذكر أن برنامج قروض السكن من  بنك القاهرة عمان يوفر تمويل يصل لغاية 85% من قيمة الشقة ولمدة تصل إلى 25 سنة، بالإضافة إلى ميزات عديدة أهمها التأمين المجاني على الحياة، والتأمين المجاني على العقار.

وستتم إتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالحصول على قرض سكني من عملاء البنك الحاليين والمستقبليين خلال مدة الحملة، من الحصول على هديتهم فور حصولهم على القرض السكني المطلوب وحسب قيمته.

تأتي حملة قروض السكن من بنك القاهرة عمان، ضمن استراتيجية البنك التي تسعى بشكل دؤوب لتقديم الأفضل لعملاء البنك، وتوفير أفضل الحلول والجوائز، وتؤكد حرص البنك، وسعيه الدائمين للوصول إلى شريحة واسعة منهم عن طريق إتاحة الفرصة لتحقيق أحلامهم بامتلاك بيت العمر.

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