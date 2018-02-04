إيران: صواريخنا الباليستية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية

إيران: صواريخنا الباليستية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية بدقة في أي مواجهة محتملة.

وأضاف سلامي، وفق ما أوردت وكالة (مهر): "درسنا جميع نقاط قوة جبهة الاستكبار، وقدرنا بشكل دقيق نقاط قوة وضعف العدو، ولدينا معرفة بجميع قدرات أمريكا الجوية والبحرية"، مشدداً على أن "إيران تعتبر الخيار العسكري حقيقة قائمة سواء أعلن العدو ذلك أو أخفاه".

وأوضح أنه "تم زيادة دقة الصواريخ الباليستية الإيرانية لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية في أي مواجهة محتملة قبل أن تدخل ساحة المعركة".

وحول التواجد الإيراني في العراق وسورية، قال سلامي: "نحن والدول الإسلامية في سفينة واحدة، وأمننا مرتبط ببعض، وعندما نوسع نطاق الجبهة، نشتت إمكانيات العدو، وبالتالي إضعافه".

وتابع: "في الوقت الحاضر، يشكل الجيشان السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا، والاقتراب من العدو هو أفضل استراتيجية، وهذه قاعدتنا الأساسية في الساحات الخارجية".

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