قطاع غزة يشهد 4859 مولودًا جديدًا خلال يناير

شهد قطاع غزة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي 4859 مولوداً جديداً، بمعدل 156 مولودًا يومياً؛ في حين سجلت مكاتب الأحوال المدنية 309 حالات تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته، بواقع 10 حالات وفاة يومياً في محافظات قطاع غزة.





وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية – الشق المدني-أن 50.66% من مواليد يناير ذكور، بواقع 2462 مولوداً ذكراً، مقابل 49.34% إناث بواقع 2397 مولوداً أُنثى.





وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة أنها سجلت خلال يناير الماضي 1775مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 1015مولوداً.





وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 812 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 651 مولوداً جديداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 606 مواليد جدد.





حالات وفاة

إلى ذلك، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 309 حالات وفاة خلال يناير الماضي.





وأظهرت الإحصائية أن 54% من وفيات يناير ذكور، بواقع 168 حالة وفاة، مقابل 46% إناث بواقع 141حالة وفاة.





ووفقاً لإحصائية الأحوال المدنية، وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة خلال شهر يناير 122 تبليغاً عن حالات وفاة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 66 إشعار تبليغ عن وفاة.





بدورها، سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 40 تبليغاً عن وفيات؛ فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 46 تبليغ وفيات، في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة رفح 35 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطن