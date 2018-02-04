حماس: نتطلع من زيارة وفد مركزية فتح تلمُّس مشاكل القطاع

حماس: نتطلع من زيارة وفد مركزية فتح تلمُّس مشاكل القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة (فتح) المرتقبة إلى قطاع غزة، قالت حركة (حماس) على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع: "نتطلع من زيارة وفد المركزية لغزة أن يتلمس مشاكل أهلها وهمومهم، ويقف بجانبهم، ويمارس ضغطاً لرفع الإجراءات وإنقاذ قطاع غزة من كارثة محققة".

واعتبر القانوع، أن تقصير الحكومة الفلسطينية في حل الأزمات بغزة، زاد من معاناة الأهالي، وضاعف من تردي خدمات قطاعات كثيرة، أوشكت على الانهيار.

وشدد القانوع على ضرورة تسريع خطوات المصالحة، والضغط على الحكومة بكل الوسائل للقيام بواجباتها.

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