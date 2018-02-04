شعث: اليابان تستعد للبدء في إجراءات الاعتراف بفلسطين

شعث: اليابان تستعد للبدء في إجراءات الاعتراف بفلسطين
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
 قررت اليابان، رفع مساهمتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتغطية العجز بعد خفض التمويل الأميركي للوكالة الدولية، وبدء إجراءات الاعتراف بفلسطين.

ووفق بيان صادر عن مكتب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، نبيل شعث، اليوم الأحد، فإن ذلك يأتي بعد اختتام زيارته لليابان، والتي التقى خلالها وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، وأعضاء برلمان، حيث تم الاتفاق، على وقوف اليابان مع الشعب الفلسطيني في الملف السياسي، ورفض إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن القدس، والوقوف مع الفلسطينيين في حقهم بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، كما أكد المسؤولون اليابانيون على تأييدهم لمؤتمر دولي للسلام، يستند إلى المرجعية الدولية.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين اليابانيين، أكدوا على الاعتراف بفلسطين، والقيام بذلك من خلال خطوات متتالية، أولها توقيعات من أعضاء البرلمان لمطالبة الحكومة بالاعتراف بفلسطين، ثم رفع المستوى الدبلوماسي للتمثيل الحالي من مكتب إلى ممثلية لفلسطين وإعطائها الحصانات الدبلوماسية اللازمة، ورفع ممثلية اليابان في رام الله، على أن تتوج هذه الخطوات بالاعتراف الكامل بفلسطين.

وشدد المسؤولون اليابانيون، وفق البيان ذاته، على دعم عملية التنمية، وخاصة المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا وقطاعي الكهرباء والمياه في غزة، ودعم مشروع المكتبة الوطنية في بير زيت.

كذلك، التقى شعث مع 74 سفيراً عربياً وأجنبياً لدى طوكيو، ووضعهم في صورة التطورات.

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