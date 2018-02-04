الرويضي: ترتيبات لإطلاق احتفالية "القدس عاصمة الشباب الإسلامي للعام 2018"

الرويضي: ترتيبات لإطلاق احتفالية "القدس عاصمة الشباب الإسلامي للعام 2018"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي عن ترتيبات إطلاق احتفالية "القدس عاصمة الشباب الإسلامي للعام 2018" تحت رعاية وحضور الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله بعد غد الثلاثاء.

وأوضح  الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن الاحتفالية ستنظم بمشاركة عدد من الوزراء ووكلاء الوزراء للرياضة والشباب في عدد من الدول الإسلامية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل عن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الرويضي: إن إعلان القدس عاصمة الشباب المسلم جاء في وقت صعب تمر به مدينة القدس، عقب تصريحات الرئيس الأميركي باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأشار الرويضي إلى أن برنامج الاحتفالية، يشمل العديد من النشاطات التي من شأنها إبراز دور الشباب المقدسيين في الدفاع عن القدس، وهجمة الاحتلال بحقهم من اعتقالات واعتداءات مستمرة.

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