بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تُحذر من كارثة غذائية بغزة

بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تُحذر من كارثة غذائية بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الآثار المترتبة على تقليص المساعدات الأمريكية، ستظهر واضحة خلال نيسان/ أبريل المقبل، حيث تعاني الوكالة من صعوبة في توفير الأموال اللازمة لشراء المواد الغذائية المقدمة كمساعدات للاجئين.

وقال المدير المختص بشؤون قطاع غزة في(أونروا)، ماتياس شمالي، في تصريحات إذاعية، إن الوكالة تُحذر من أن تقليص الإمدادات الغذائية في قطاع غزة، سيكون له "آثار كارثية".

وشكك شمالي، في قدرة (أونروا) على شراء المواد الغذائية الضرورية للربع الثاني بداية من نيسان/ أبريل حتى حزيران/يونيو بسبب نقص الأموال.

تجدر الإشارة إلى أنّ (أونروا) تدعم نحو مليون شخص في قطاع غزة بمواد غذائية، وتشغل 267 مدرسة و21 مؤسسة صحية هناك.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت تجميد مساعدات بنحو 65 مليون دولار للضغط على الفلسطينيين لإجراء مفاوضات تسوية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

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