صحيفة كويتية: إسرائيل وضعت "بشار الأسد" على لوائح الاغتيال

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الجريدة) الكويتية: إن وحدة (قيساريا) الخاصة بالاغتيالات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وضعت الرئيس السوري بشار الأسد، على قائمة اغتيالاتها.



وأكدت الصحيفة الكويتية، أن هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ هذه الوحدة، وجاء بعدما هدد الرئيس الأسد مؤخراً بضرب أهداف حساسة في إسرائيل إذا واصلت غاراتها داخل سوريا.



وأوضحت الصحيفة، "أن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم عادة متورطين بأعمال مسلحة ضدها، أو رؤساء تنظيمات، على غرار "الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار، لكن أن يضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر غير عادي".



يشار إلى أن تقارير ذكرت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأسد أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيقصف مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في حال واصلت إسرائيل انتهاك الأجواء السورية، وتنفيذ ضربات هناك.