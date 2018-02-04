ألمانيا تؤيد بولندا بخصوص محرقة اليهود

رام الله - دنيا الوطن

قال زيغمر غابرئيل وزير الخارجية الألماني: إنه يؤيد القانون البولندي، الذي يحظر نسب أي مسؤولية لبولندا عن معسكرات الإبادة النازية، التي تواجدت على أراضيها إبان الحرب العالمية الثانية.



وأكد الوزير الألماني، أنه يرفض استخدام تعبير "معسكر إبادة بولندي"، مضيفًا: "لقد عملت على مدار 15 عاماً على تنظيم رحلات مجموعات شبابية الى معسكرات الإبادة مثل (اوشفيتس) و(مايدنك)، هذه المعسكرات كانت ألمانية، وما من شك في هذا".



وكان مجلس الشيوخ التابع للبرلمان البولندي، صادق على مشروع قانون منذ يومين يثير الجدل مع إسرائيل، ويحظر القانون أن ينسب للشعب البولندي أو لبولندا تقديم أي مساعدة للنازيين في ارتكاب جرائمهم أثناء الحرب العالمية الثانية.



وينص القانون، على أن العقوبة القصوى لمن يخالف هذا القانون هي السجن ثلاثة أعوام سجناً فعلياً، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 57 سيناتور مقابل معارضة 23 بينما امتنع عن التصويت اثنان فقط، ومن أجل أن يصبح القانون ساري المفعول، يجب على رئيس البلاد المصادقة عليه نهائياً.