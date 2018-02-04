وثيقة سرية لـ (FPI).. جاسوس بريطاني حاول الإيقاع بترامب

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وثائق سرية تم تسريب فحواها من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FPI)، معلومات عن جاسوس حاول الإيقاع بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقالت صحيفة (الديلي تليغراف) البريطانية: إن المذكرة السرية تتحدث عن أن "إف بي آي" كان يرصد جاسوساً بريطانياً كافح لمنع انتخاب ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).



وتفيد التقارير بأن العميل مع الاستخبارات البريطانية "إم آي 6"، كريستوفر ستيل" قال نصاً لمسؤول في وزارة العدل الأمريكي، قبل انتخابات 2016، إنه متحمس لمنع ترامب من الفوز بالانتخابات.



وقالت الصحيفة البريطانية، إن أعضاء في الحزب الجمهوري، يرون أن تلك الوثيقة إثبات راسخ بأن العميل الاستخباراتي البريطاني تم دفعه لمعاداة ترامب.



ويستغل أعضاء الحزب الجمهوري، هذا الأمر للتشكيك في حيادية شهادة الوكالات الأمنية مع ترامب.



وكانت شهادة ستيل، هي السند الرئيسي للوكالات الحكومية الأمريكية في التحقيق مع أفراد حملة ترامب الانتخابية، حول وجود صلات لهم مع روسيا.



يذكر، أن الرئيس الأمريكي، لم يلتفت إلى مطالبات أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا أن إجراء ترامب "عار" سياسي، ومحاولة للتقليل من جهد الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.