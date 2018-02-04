أردوغان لـ "ماكرون": تركيا ليس لديها أطماع بأراضي بلاد أخرى

أردوغان لـ "ماكرون": تركيا ليس لديها أطماع بأراضي بلاد أخرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ليست لها أطماع بأراضي بلد آخر، وذلك فيما يتعلق بعملية "غصن الزيتون" التركية بمنطقة عفرين شمال سوريا.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي إيمانوييل ماكرون، حيث طمأن أردوغان ماكرون، بأن العملية العسكرية الحالية "هدفها تطهير" منطقة عفرين من "العناصر الإرهابية"، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية.

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن أردوغان، أطلع نظيره الفرنسي على معلومات حول "غصن الزيتون"، والهجمات التي شنها المسلحون الأكراد على ولايتي "هاتاي" و"كليس" جنوب  تركيا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها العملية السياسية بسوريا، ومخرجات مؤتمر "الحوار السوري" الذي انعقد مؤخراً في (سوتشي) الروسية.

بدوره قال قصر "الإليزيه" في بيان: إن الرئيسين اتفقا في مكالمتهما على "العمل على خريطة طريق دبلوماسية في سوريا خلال الأسابيع المقبلة".

وتشن تركيا حالياً عملية "غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم الدولة في عفرين شمال سوريا.

وتؤكد أنقرة، أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

فيديو: لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية لهذا السبب

فيديو: لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية لهذا السبب

فيديو: رئيس فنلندا.. أول من يُرزق بطفل أثناء وجوده بالسلطة

فيديو: رئيس فنلندا.. أول من يُرزق بطفل أثناء وجوده بالسلطة

إيران: صواريخنا الباليستية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية

إيران: صواريخنا الباليستية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية

المرشح الأميركي لرئاسة منظمة الهجرة &#34;معادِ للمسلمين&#34;

المرشح الأميركي لرئاسة منظمة الهجرة "معادِ للمسلمين"

ألمانيا تؤيد بولندا بخصوص محرقة اليهود

ألمانيا تؤيد بولندا بخصوص محرقة اليهود

وثيقة سرية لـ (FPI).. جاسوس بريطاني حاول الإيقاع بترامب

وثيقة سرية لـ (FPI).. جاسوس بريطاني حاول الإيقاع بترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ حملة تفتيش واسعة في بلدة برقين بجنين

الاحتلال ينفذ حملة تفتيش واسعة في بلدة برقين بجنين

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

ادعيس: أكثر من 106اعتداءات وانتهاكات للأقصى والإبراهيمي خلال يناير

ادعيس: أكثر من 106اعتداءات وانتهاكات للأقصى والإبراهيمي خلال يناير

الخارجية: العدوان الوحشي على جنين ومحافظتها وجه آخر لإرهاب الدولة

الخارجية: العدوان الوحشي على جنين ومحافظتها وجه آخر لإرهاب الدولة

عربي

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

مصرع جندييْن مصرييْن وإصابة سبعة في تفجير آلية عسكرية بالعريش

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

بمنظومة روسية فريدة.. مصر والجزائر تحميان طائراتهما

المتحدث باسم &#34;سامي عنان&#34; يتوعد إعلاميي مصر

المتحدث باسم "سامي عنان" يتوعد إعلاميي مصر

كواليس الساعات الأخيرة للوليد بن طلال خلال اعتقاله بالرياض

كواليس الساعات الأخيرة للوليد بن طلال خلال اعتقاله بالرياض

منوعات

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف &#34;أنا ذكر لا أنثى&#34;

بالفيديو: ملكة جمال كازاخستان تكشف "أنا ذكر لا أنثى"

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو: الفنانة الأسترالية صوفي مونك أول من نام في سرير صدام حسين

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

فيديو:ممثل عربي..مارست الجنس بلا زواج ولا يوجد خطيئة تمنع من دخول الجنة

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي

شاهد ما قالته اليسا في أول تعليق بعد فقدانها للوعي