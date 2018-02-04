أردوغان لـ "ماكرون": تركيا ليس لديها أطماع بأراضي بلاد أخرى

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ليست لها أطماع بأراضي بلد آخر، وذلك فيما يتعلق بعملية "غصن الزيتون" التركية بمنطقة عفرين شمال سوريا.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي إيمانوييل ماكرون، حيث طمأن أردوغان ماكرون، بأن العملية العسكرية الحالية "هدفها تطهير" منطقة عفرين من "العناصر الإرهابية"، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية.



ونقلت الوكالة عن مصادر، أن أردوغان، أطلع نظيره الفرنسي على معلومات حول "غصن الزيتون"، والهجمات التي شنها المسلحون الأكراد على ولايتي "هاتاي" و"كليس" جنوب تركيا.



ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها العملية السياسية بسوريا، ومخرجات مؤتمر "الحوار السوري" الذي انعقد مؤخراً في (سوتشي) الروسية.



بدوره قال قصر "الإليزيه" في بيان: إن الرئيسين اتفقا في مكالمتهما على "العمل على خريطة طريق دبلوماسية في سوريا خلال الأسابيع المقبلة".



وتشن تركيا حالياً عملية "غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم الدولة في عفرين شمال سوريا.



وتؤكد أنقرة، أنها تدير عمليتها وفق القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.