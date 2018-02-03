الاحتلال يشرعن غدا البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد)

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تصادق حكومة الاحتلال غداً الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد)، التي وقعت قربها عملية إطلاق النار الشهر الماضي، وأدت لمقتل حاخام يهودي.



وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد قرّر الأسبوع الماضي، تأجيل الموافقة على شرعنة البؤرة حتى يوم غد الأحد.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال، عرض مشروع قرار على الوزراء يعتبر بؤرة (حفات جلعاد) الاستيطانية "مجموعة جديدة"، ما يتيح لها الحصول على تراخيص البناء الضرورية وميزانية من الدولة.



والبؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد) تأسست عام 2002 وتضم حالياً حوالى 40 عائلة.