ترامب: التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات عار على واشنطن

ترامب: التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات عار على واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيق بقضية "التدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية عار بحد ذاته على واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب على "تويتر": "الصيد الروسي على المشعوذات يتواصل ويتواصل،  لم يكن هناك تواطؤ، لا عقبات في التحقيق. إنه عار أمريكي!".

وجاء تعليق ترامب هذا على منشور جمهوري نشر أمس الجمعة حول مذكرة بشأن دور مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في التحقيق بقضية "تدخل روسيا" قائلا إن هذه الوثيقة "تؤمن ترامب تماما"، كما أن مكتب التحقيقات الفدرالي "أظهر تحيزا واضحا" تجاه ترامب.   

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قد أعلن في وقت سابق، أنه يتوقع تدخلا روسيا في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب العديدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن.

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