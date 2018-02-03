إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بالرصاص الحي في رأسه، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب نقل إلى مستشفى جنين الحكومي وأن حالته خطيرة.