الجيش الإسرائيلي لنتنياهو: غزة تنهار والمواجهة العسكرية معها حتمية





وأضافت أنه خلال اجتماع سابق للحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) حذر الجيش من وصول غزة إلى مثل هذا السيناريو، وقدم اقتراحات لتحسين الوضع انطلاقاً من فرضية أن الأوضاع في غزة متقلبة في ظل خيبة السكان من المصالحة وشعور (حماس) باليأس في ظل فعالية الجيش بكشف الأنفاق، وهو ما قد يدفع (حماس) للتفكير بجولة جديدة من التصعيد في المستقبل.



رام الله - دنيا الوطنقالت القناة العبرية الثانية (ريشت 14)، مساء اليوم السبت: إن الجيش الإسرائيلي، قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييماً أمنياً خطيراً بشأن صورة الوضع الحالي في قطاع غزة.وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي حذر من الأزمات الخطيرة التي تزداد سوءاً في غزة، جراء التدهور الخطير وغير المسبوق للأوضاع في قطاع غزة.وجاء في تقييم الجيش، أن هناك حالة انهيار اقتصادي وإنساني، إلى درجة دفعت إسرائيل وللمرة الأولى للنظر بجدية في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى قطاع غزة من أجل منع مواجهة عسكرية.ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها: إن الوضع في غزة يزداد سوءاً، وهو ما يزيد من فرص المواجهة العسكرية، رغم أن (حماس) ليس لديها مصلحة في اندلاع جولة جديدة من الحرب.وأشارت القناة إلى وجود جدل داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن ما أسماه بعض الوزراء "خلط" استراتيجيات التعامل مع التهديد الأمني في الجنوب.