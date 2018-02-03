مقتل 11 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري استهدف معسكراً للجيش

مقتل 11 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري استهدف معسكراً للجيش
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الباكستاني أن حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا في جنوب غرب البلاد اليوم السبت ارتفعت إلى 11 جنديا.

وبين قتلى التفجير الذي تسبب ايضا بإصابة 13 شخصا وتبنته حركة طالبان الباكستانية ضابط في الجيش.

واستهدف المهاجم ملعبا رياضيا للجيش في منطقة كابال بوادي سوات، وفقا لبيان الدائرة الإعلامية للجيش.

وتراجع العنف في باكستان خلال السنوات الأخيرة عقب سلسلة عمليات عسكرية على الحدود مع افغانستان (شمال غرب). لكن المجموعات المسلحة لا تزال قادرة على شن هجمات دامية.

ووقعت عمليات عدة خلال الأشهر الأخيرة في شمال غرب البلاد وفي إقليم بلوشستان (جنوب غرب).

وخضع وادي سوات لسلطة مقاتلي حركة طالبان الباكستانية بين العامين 2007 و2009، حيث فرضوا نموذجهم المتشدد من الشريعة الإسلامية وقاموا بعمليات جلد وإعدام إلى أن تم إخراجهم بعملية عسكرية.

وشهدت المنطقة هجمات متفرقة منذ ذلك الحين، بما فيها اغتيالات لقادة محليين متعاونين مع الحكومة.

أخبار ذات صلة

ترامب: التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات عار على واشنطن

ترامب: التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات عار على واشنطن

كل (31) دقيقة.. جريمة جديدة ترتكب بسلاح أمريكي

كل (31) دقيقة.. جريمة جديدة ترتكب بسلاح أمريكي

مصرع تسعة عناصر من تنظيم الدولة في عمليات عسكرية بأفغانستان

مصرع تسعة عناصر من تنظيم الدولة في عمليات عسكرية بأفغانستان

تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟

تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟

قتيلان وعدة جرحى في انفجار بإيران

قتيلان وعدة جرحى في انفجار بإيران

استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

القسام تنعي قائداً ميدانياً توفي إثر مرضٍ عضال

القسام تنعي قائداً ميدانياً توفي إثر مرضٍ عضال

مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث دهس في جنين

مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث دهس في جنين

إصابة مواطن بالرصاص في شجار بمخيم الدهيشة

إصابة مواطن بالرصاص في شجار بمخيم الدهيشة

عربي

العطية: قطر أحبطت مخططا للسعودية والإمارات لغزوها

العطية: قطر أحبطت مخططا للسعودية والإمارات لغزوها

مصادر أوروبية: تخوف إسرائيلي من نقل النظام السوري أسلحة كيماوية لحزب الله

مصادر أوروبية: تخوف إسرائيلي من نقل النظام السوري أسلحة كيماوية لحزب الله

خبير عسكري: 1000عنصر من تنظيم الدولة يتواجدون بثلاث مناطق عراقية

خبير عسكري: 1000عنصر من تنظيم الدولة يتواجدون بثلاث مناطق عراقية

تركيا: في مرحلة ما ينبغي على بشار الأسد الرحيل

تركيا: في مرحلة ما ينبغي على بشار الأسد الرحيل

منوعات

شاهد الصورة التي هزت شموخ أم كلثوم وأغضبتها

شاهد الصورة التي هزت شموخ أم كلثوم وأغضبتها

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول&#34; قعدت أو أُقعدت&#34;

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول" قعدت أو أُقعدت"

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين