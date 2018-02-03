مقتل 11 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري استهدف معسكراً للجيش

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الباكستاني أن حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا في جنوب غرب البلاد اليوم السبت ارتفعت إلى 11 جنديا.



وبين قتلى التفجير الذي تسبب ايضا بإصابة 13 شخصا وتبنته حركة طالبان الباكستانية ضابط في الجيش.



واستهدف المهاجم ملعبا رياضيا للجيش في منطقة كابال بوادي سوات، وفقا لبيان الدائرة الإعلامية للجيش.



وتراجع العنف في باكستان خلال السنوات الأخيرة عقب سلسلة عمليات عسكرية على الحدود مع افغانستان (شمال غرب). لكن المجموعات المسلحة لا تزال قادرة على شن هجمات دامية.



ووقعت عمليات عدة خلال الأشهر الأخيرة في شمال غرب البلاد وفي إقليم بلوشستان (جنوب غرب).



وخضع وادي سوات لسلطة مقاتلي حركة طالبان الباكستانية بين العامين 2007 و2009، حيث فرضوا نموذجهم المتشدد من الشريعة الإسلامية وقاموا بعمليات جلد وإعدام إلى أن تم إخراجهم بعملية عسكرية.



وشهدت المنطقة هجمات متفرقة منذ ذلك الحين، بما فيها اغتيالات لقادة محليين متعاونين مع الحكومة.