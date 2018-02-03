خبير عسكري: 1000عنصر من تنظيم الدولة يتواجدون بثلاث مناطق عراقية

خبير عسكري: 1000عنصر من تنظيم الدولة يتواجدون بثلاث مناطق عراقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الخبير العسكري العراقي، هشام الهاشمي، إن العملية التي أعلنت عنها قوات الأمن في محافظة الأنبار تأتي في إطار عمليات التطهير لملاحقة فلول تنظيم الدولة، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم فرت إلى المناطق الصحراوية في المنطقة الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية.

وأضاف الهاشمي: أن قوات الأمن تلجأ بين فترة وأخرى لشن حملات أمنية لملاحقة فلول التنظيم المسلح، لافتاً إلى أنه
يوجد نوعان من الاستراتيجيات التي تتبعها القوات الأمنية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، وهي عمليات رصد ومتابعة تقوم بها قوات التحالف الدولي، وبعد ذلك يتم التخطيط لملاحقة تلك العناصر.

وأوضح الهاشمي أن العملية الأمنية تجري في ثلاث مناطق، المنطقة الجنوبية لنهر الفرات، والمنطقة الشمالية من الفرات جنوب نينوى، ومنطقة وادي شرق دجلة، مشيراً إلى أنه وفقاً للتقديرات الأمنية، فإن المناطق الثلاث، يتواجد بها قرابة 1000 عنصر من التنظيم.

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