تركيا: في مرحلة ما ينبغي على بشار الأسد الرحيل

فيديو أرشيفي: كلمة سابقة للرئيس السوري بشار الأسد



رام الله - دنيا الوطنقالت تركيا: إنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد، مغادرة منصبه في مرحلة ما في المستقبل، وأن يرحل بعد سنوات من شغله لمنصب الرئاسة.وذكر إبراهيم كالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأسد ليس الرئيس القادر على إعادة توحيد سوريا من جديد، معتبرًا أنه فاقد للشرعية، لكنه أكد على ضرورة حصول "انتقال سياسي في سوريا" يؤدي إلى دستور جديد وانتخابات عامة.وأضاف: "متى يكون ذلك تحديدًا وفي أي مرحلة على بشار الأسد أن يغادر، إنها مسألة ستتم الإجابة عليها بالتأكيد لاحقاً، بحسب ما نقلت عنه وكالة (الأناضول).ولفت كالن إلى أن الموقف الروسي "لم يكن حماية بشار الأسد شخصيًا، بل حماية مؤسسات الدولة، وأجهزة الدولة، والجيش السوري، وعناصر النظام، نافيًا في الوقت ذاته، وجود أي نوع من الاتصالات بين بلاده ودمشق على أي مستوى.