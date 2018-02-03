زعيم المعارضة الإسرائيلية: نحن بحاجة لزعيم يؤمن بحل الدولتين





رام الله - دنيا الوطنأكد آفي غاباي زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن حل الصراع مع الفلسطينيين تقع على عاتق الجيل الحالي في إسرائيل، وليس على عاتق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال غاباي: "الاجتماعات والصور التي التقطها بنيامين نتنياهو مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الإسرائيليين لا زالوا يعيشون هنا مع 4.5 مليون فلسطيني".وأضاف "علينا أن نحل مشكلتنا، ونعتقد أن الحل هو دولتين لشعبين حتى نعيش هناك مع أغلبية يهودية"، لافتًا إلى أنه في الشرق الأوسط، برزت فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تريده الدول العربية المعتدلة أيضاً، لكن لا بد أن نقول: إن دولة إسرائيل بحاجة إلى زعيم يعترف بالفرصة، ويعرف كيفية تنفيذها".