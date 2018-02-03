مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث دهس في جنين

مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث دهس في جنين
ارشيفية ليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطفل محمد بسام راجح حنايشة (4 أعوام) من بلدة قباطية جنوب جنين مصرعه دهساً، مساء اليوم السبت، إثر حادث سير في جنين.

وأفاد المقدم لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن حادث دهس وقع في شارع جنين نابلس بالقرب من خربة جنزور جنوب مدينة جنين، نتج عنه مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين، وصفت جراحهم بالمتوسطة، حيث تم نقل الإصابات إلى المستشفى الحكومي في المدينة، إلا أن الطفل فارق الحياة.

وأكد ارزيقات، بأن خبراء الحوادث، فتحوا تحقيقًا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى إصابة سائقة المركبة المتسببة بالحادث.

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