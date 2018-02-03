مسلحون يسقطون مقاتلة روسية ويقتلون طيارها في سوريا

مسلحون يسقطون مقاتلة روسية ويقتلون طيارها في سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت فصائل معارضة سورية، مقاتلة روسية، مساء اليوم السبت، وقتلوا طيارها، في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

ووفق ما أفاد به مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المُعارض رامي عبد الرحمن، فقد قال: إن "الطائرة من طراز (سوخوي 25) كانت تستهدف منطقة (سراقب) قبل أن يتم إسقاطها فوق بلدة (معصران).

وأوضح عبد الرحمن، أن الطيار قتل خلال اشتباكه مع الفصائل التي حاصرته وأسرته بعدما أسقطت طائرته، مشيرًا إلى أن "الطيار قفز بالمظلة قبل أن يُلاحقه المقاتلون، ويتمكنوا من أسره، ثم قتله".

كما أعلن المرصد السوري، أنه لم يتمكن من تحديد الجهة التي أسقطت الطائرة، موضحاً أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)  تنشط في تلك المنطقة.

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