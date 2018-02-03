الاحتلال ينسحب من برقين مخلفاً أضراراً وجرحى

الاحتلال ينسحب من برقين مخلفاً أضراراً وجرحى
ارشيفية ليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
انسحبت قوات الاحتلال من بلدة برقين، بعد اقتحامها لساعات مساء اليوم، مخلفة أضراراً بمنازل المواطنين، دون أن تتمكن من اعتقال المطارد أحمد نصر جرار، والذي تتهمه بتنفيذ عملية نابلس، وقتل مستوطن متطرف الشهر المنصرم.

فقد نفذت مساء اليوم السبت، قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في مدينة جنين، تركزت تحديدًا على الحي الشرقي للمدينة، حيث فرضت طوقًا أمنيًا، بزعم البحث عن الشاب أحمد نصر جرار، الذي يتهمه الجيش الإسرائيلي، بتفيذ عملية نابلس، التي أدت لمقتل حاخام يهودي بارز.

وقالت القناة (14) العبرية، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل عدداً من أفراد عائلة أحمد جرار، لكنه لم يكن موجودًا هناك، وانتهت مهمة القوات في أعقاب ذلك.

وأصيب ثمانية مواطنين، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين، حيث استخدم الجيش الرصاص المعدني والغاز السام، الذي تم إلقاؤه على المواطنين ومنازلهم في أحياء مدينة جنين.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، وقامت بإجلائهم من تلك المنازل، كما تتمركز جيبات الاحتلال والجرافات المجنزرة، في عدة أحياء، فيما تحلق طائرات الاستطلاع بارتفاعات منخفضة فوق المدينة، حيث تشارك هي الأخرى، في عمليات البحث عن الشاب جرار.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة وبركسًا للأغنام يعود للمواطن خالد مصطفي عتيق، كما تتواجد وحدات من المستعربين، في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة النطاق للمنازل، مستخدمة الكلاب البوليسية، خاصة في الحي الشرقي من البلدة.

ووفقًا للإعلام العبري، فإن الجيش الإسرائيلي، استدعى عدداً من قواته للانخراط في هذه العملية العسكرية.

واستهدفت قوات الاحتلال، محول الكهرباء في المنطقة المحاصرة ببرقين، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق البلدة.








أخبار ذات صلة

الاحتلال يشرعن غدا البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد)

الاحتلال يشرعن غدا البؤرة الاستيطانية (حفات جلعاد)

كهرباء غزة: 6 ساعات وصل بعد عودة الخطوط المصرية

كهرباء غزة: 6 ساعات وصل بعد عودة الخطوط المصرية

الصحة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الصحة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

ماذا قررت تنفيذية منظمة التحرير اليوم باجتماعها ؟

ماذا قررت تنفيذية منظمة التحرير اليوم باجتماعها ؟

فيديو: القسام تنشر فيلم &#34;السيد الثائر&#34; حول العلمي

فيديو: القسام تنشر فيلم "السيد الثائر" حول العلمي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابة شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

القسام تنعي قائداً ميدانياً توفي إثر مرضٍ عضال

القسام تنعي قائداً ميدانياً توفي إثر مرضٍ عضال

مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث دهس في جنين

مصرع طفل وإصابة آخرين بحادث دهس في جنين

إصابة مواطن بالرصاص في شجار بمخيم الدهيشة

إصابة مواطن بالرصاص في شجار بمخيم الدهيشة

عربي

العطية: قطر أحبطت مخططا للسعودية والإمارات لغزوها

العطية: قطر أحبطت مخططا للسعودية والإمارات لغزوها

مصادر أوروبية: تخوف إسرائيلي من نقل النظام السوري أسلحة كيماوية لحزب الله

مصادر أوروبية: تخوف إسرائيلي من نقل النظام السوري أسلحة كيماوية لحزب الله

خبير عسكري: 1000عنصر من تنظيم الدولة يتواجدون بثلاث مناطق عراقية

خبير عسكري: 1000عنصر من تنظيم الدولة يتواجدون بثلاث مناطق عراقية

تركيا: في مرحلة ما ينبغي على بشار الأسد الرحيل

تركيا: في مرحلة ما ينبغي على بشار الأسد الرحيل

منوعات

شاهد الصورة التي هزت شموخ أم كلثوم وأغضبتها

شاهد الصورة التي هزت شموخ أم كلثوم وأغضبتها

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول&#34; قعدت أو أُقعدت&#34;

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول" قعدت أو أُقعدت"

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين