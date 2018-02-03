رأفت: قرار إسرائيل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية بالقدس يؤكد نهجها الاستعماري

رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، مواصلة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس "عاصمتنا المحتلة" وآخرها قرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية الذي شمل الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية وتمديد إغلاق مؤسسات أخرى.



واعتبر رأفت أن هذه الإجراءات، تأتي في سياق وقف جميع فرص التسوية، وضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وأشار في بيان له، اليوم السبت، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل نهجها الاستعماري، لكسب التأييد الشعبي الإسرائيلي، وإبعاد جمهورها عن قضايا رئيسية كمحاسبة الفسادين، وعلى رأسهم رئيس وزراء حكومة الاحتلال.



وقال: "إن ما تقوم به هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وجيشها في المدينة المقدسة، يهدف إلى مواصلة تهويدها مستغلة الانحياز والتواطؤ الأمريكي".



وأوضح رأفت، أن ذلك لن يغير من واقعها القانوني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية في الرد على كل جرائم الاحتلال، وضربه عرض الحائط جميع القرارات الدولية، وعدم التعامل معها على أنها دولة فوق القانون.



وفي نهاية بيانة، دعا رأفت الدول العربية والأسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القدس والمقدسات، والتحرك في العالم أجمع ومؤسساته الدولية؛ لوضع حد لآخر احتلال بالعالم.