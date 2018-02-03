صور: قيادي في حماس يهاجم "كريستيانو رونالدو"

تغريدات عزت الرشق..



شاهد مشاركة رونالدو في الحملة..



رام الله - دنيا الوطنهاجم عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أفضل لاعب في العالم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية تبرع الأخير بالدم لصالح جمعية (نجمة داوود الحمراء) في إسرائيل.وكتب الرشق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): عندما يشارك لاعب ريال مدريد رونالدو بحملة الدعاية للتبرع بالدم مع ( نجمة داوود) في (الكيان الصهيوني)، فإنه ينحاز للإرهاب، ويوجه طعنة لنضال شعبنا، وكل المناضلين من أجل الحرية في العالم.وكان الدون رونالدو، قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يدعو الإسرائيليين للانضمام إلى مبادرة (BE THE 1)؛ للتبرّع بالدم للمصابين في حوادث الطرق أو المرضى وغيرهم؛ لإنقاذ حياة آلاف المحتاجين إليه من المصابين المدنيين أو العسكريين.