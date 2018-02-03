توقيع اتفاقية بعشرة ملايين دولار بين فلسطين وتركيا





وقد شكر د. المالكي تركيا لهذه المنحة، والتي قال إنها ستخصص لدعم المشاريع ذات الأولوية في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة.



كما واستنكر د. المالكي، القرار الذي اتخذ من قبل الكونغرس الأمريكي لتقليص مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية لن تسمح بأن تتاثر خدمات (أونروا) التي يعتمد عليها ستة ملايين لاجئ فلسطيني.



وشدد د. المالكي على أن فلسطين لم تعد تقبل بالاحتكار الأمريكي لعملية السلام، وأنها تبحث في أمر تشكيل مرجعية دولية متعددة الأطراف من أجل أن تتحمل مسؤولية تفعيل عملية السلام.



وهذا يأتي ضمن جهد متواصل، أكد عليه الرئيس محمود عباس، حيث طلب مؤخراً من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن يتحملوا هذه المسؤولية ضمن مرجعيات دولية.



وفي الإطار الثنائي، تم التأكيد على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وتم الاتفاق على موعد مبدئي في نيسان/ أبريل المقبل، كما تم التأكيد على أهمية مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني- التركي، الذي سيتم عقده في آذار/ مارس المقبل.



كما أكد الوزيران على أهمية التعاون بين كل من وكالة فلسطين للتعاون الدولي (بيكا) والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) وعلى أهمية تشجيع التواصل بين الوكالتين.



ويذكر، أنه رافق الوزير في زيارته الثنائية، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية د. فائد مصطفى، وسفير قطاع المتعدد في وزارة الخارجية والمغتربين عمار حجازي، وسكرتير ثالث آلاء جاد الله من مكتب الوزير.



رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم السبت، وزير الخارجية و المغتربين د. رياض المالكي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا للبحث في تحديد آليات تنفيذية لمخرجات القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.خلال الاجتماع، أكد د. المالكي على أهمية التنسيق على مستوى عال بين البلدين من أجل مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجحف وغير القانوني ومواجهة تداعياته.وتم التأكيد على أهمية تفعيل القرارات التي تمت على مستوىالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وعلى أهمية منع اي دول أخرى من أن تحذو حذو القرار الأمريكي بخصوص القدس ومواجهة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بالإضافة إلى تشكيل آلية متعددة الأطراف لإعادة تفعيل العملية السياسية وفق القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.كما وقّع الوزيران اتفاقية بقيمة عشرة ملايين دولار، بحيث سيتم تحويل ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار كمرحلة أولى للحكومة الفلسطينية، كدعم من الحكومة التركية.