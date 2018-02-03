مصرع تسعة عناصر من تنظيم الدولة في عمليات عسكرية بأفغانستان

فيديو أرشيفي: مقتل 30 فرداً من تنظيم الدولة في عملية عسكرية شرقي أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنلقي تسعة مسلحين على الأقل، ينتمون إلى تنظيم الدولة، خلال عمليات عسكرية مستمرة بإقليم ننجارهار، شرقي أفغانستان، وفقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.وقال فيلق سلاب 201 في الشرق: "إن المسلحين قتلوا في الساعات الـ 24 الماضية قرب منطقة أشين المضطربة"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وذكر مسؤولون من فيلق سلاب، أن العمليات جرت بمساعدة الدعم الجوي بمنطقتي تانجي مامند ووش زوارا.ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها تنظيم الدولة على التقرير حتى الآن.ويقول مسؤولون من فيلق سلاب: إن عمليات يطلق عليها اسم "حمزة" تجري بالمناطق المضطربة من إقليم ننجارهار في محاولة للقضاء على مسلحي تنيظم الدولة والمتمردين الذين ينتمون إلى جماعات مسلحة أخرى.وينتشر تنظيم الدولة في 25 إقليماً من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليماً.