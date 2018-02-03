تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟

تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، تقريراً رصدت فيه سعي تنظيم الدولة إلى لملمة صفوفه في مكان جديد وغير متوقع.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن دولة (ترينداد وتوباغو) الواقعة في المحيط الكاريبي، باتت أرضاً جديدة لتجنيد مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأوضحت، أن تلك الدولة الصغيرة، سجلت أعلى معدلات لتجنيد مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة، مشيرة إلى أن أغلبهم غادروا البلاد متجهين إلى العراق وسوريا، ولم يعودوا إلى ترينداد وتوباغو مرة أخرى.

وروت الصحيفة البريطانية قصة، طارق عبد الحق، الذي كان واحداً من أشهر الملاكمين في ترينداد وتوباغو، والجميع كان ينظر له  على أنه قد يكون واحداً من أعظم الملاكمين في العالم، لكن تنظيم الدولة تمكن من تجنيده وسافر إلى سوريا والعراق، ولقي حتفه في منطقة على الحدود السورية العراقية.

فيديو أرشيفي: الاعلان عن طرد تنظيم الدولة من العراق

 

أخبار ذات صلة

قتيلان وعدة جرحى في انفجار بإيران

قتيلان وعدة جرحى في انفجار بإيران

استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

مناورات عسكرية كندية في القطب الشمالي

مناورات عسكرية كندية في القطب الشمالي

الصين تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن أمريكا اللاتينية

الصين تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن أمريكا اللاتينية

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات الدولية لبرنامجها النووي

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات الدولية لبرنامجها النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة: شاب يسكب على نفسه البنزين داخل مؤسسة بجباليا

الشرطة: شاب يسكب على نفسه البنزين داخل مؤسسة بجباليا

الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ أمس

الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ أمس

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

عربي

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

منوعات

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول&#34; قعدت أو أُقعدت&#34;

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول" قعدت أو أُقعدت"

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

فيديو جديد ما قبل الإغماء .. لحظة استغاثة إليسا بمساعدها

فيديو جديد ما قبل الإغماء .. لحظة استغاثة إليسا بمساعدها