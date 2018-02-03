تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟

فيديو أرشيفي: الاعلان عن طرد تنظيم الدولة من العراق

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، تقريراً رصدت فيه سعي تنظيم الدولة إلى لملمة صفوفه في مكان جديد وغير متوقع.وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن دولة (ترينداد وتوباغو) الواقعة في المحيط الكاريبي، باتت أرضاً جديدة لتجنيد مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأوضحت، أن تلك الدولة الصغيرة، سجلت أعلى معدلات لتجنيد مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة، مشيرة إلى أن أغلبهم غادروا البلاد متجهين إلى العراق وسوريا، ولم يعودوا إلى ترينداد وتوباغو مرة أخرى.وروت الصحيفة البريطانية قصة، طارق عبد الحق، الذي كان واحداً من أشهر الملاكمين في ترينداد وتوباغو، والجميع كان ينظر له على أنه قد يكون واحداً من أعظم الملاكمين في العالم، لكن تنظيم الدولة تمكن من تجنيده وسافر إلى سوريا والعراق، ولقي حتفه في منطقة على الحدود السورية العراقية.