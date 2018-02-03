الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية في المرافق الصحية خلال الأيام المقبلة.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان: "نخشى توقف المزيد من المولدات الكهربائية في المرافق الصحية خلال الأيام المقبلة، جراء أزمة الوقود، مما سيربك الخدمات الصحية، ويزيد من معاناة المرضى".

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت الأربعاء الماضي، أن أزمة الوقود التي تعانيها، تسببت بتوقف مولدات كهربائية في سبعة مراكز صحية في قطاع غزة.

والمراكز هي: مركز الصوراني، والقومسيون الطبي، والمؤسسة الطبية، وإدارة صحة غزة، ومركز عبسان الكبيرة، والعطاطرة، والمعاقين حركيًا.

وفي حينه، أكدت لجنة إدارة الأزمة في الوزارة، أن الوضع الصحي دخل مرحلة غير مسبوقة، جراء أزمة الوقود، مطالبةً الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها.

ودعت اللجنة شركة توزيع الكهرباء، إلى عمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.

كما سبق، أن أعلنت وزارة الصحة، أن خدماتها الصحية في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون لليوم الثالث، ومستشفى الدرة للأطفال، وتحويل مرضاها للمستشفيات الأخرى، بسبب نفاد الوقود، وبضع ساعات، تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي.

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