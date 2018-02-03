الشرطة تقبض على عصابة بتهمة ارتكاب عشرات السرقات في رام الله

ألقت الشرطة القبض خلال الـ48 ساعة الماضية على عصابة أشرار مكونه من خمسة اشخاص وشخصين آخرين متهمين بارتكاب 29 قضية سرقة من منازل ومحلات تجارية ومركبات مواطنين في محافظات رام الله والبيرة وسلفيت وضواحي القدس .





وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت مؤخرا عدة شكاوي من المواطنين تفيد بتعرضهم للسرقات ، وعليه تم تشكيل فريق لجمع الأدلة الجنائية والبحث والتحري في شرطة المباحث العامة لمتابعة القضايا، وقد تم حصر المعلومات والاشتباه بمجموعة من الأشخاص بعضهم من ذوي السوابق الجنائية.





وأضاف البيان بأن الشرطة بعد جمع الادلة والمتابعة الحثيثة القت القبض علي 7 اشخاص، وبمواجهتهم بالأدلة والاستماع لأقوالهم افاد خمسة منهم بتشكيل عصابة أشرار وقاموا بسلسلة من السرقات في محافظة رام الله والبيرة ، كما وافاد شخصين آخرين بسرقة عدد من المباني قيد الانشاء معظمها في سلفيت وضواحي القدس.





وأشار البيان بأن التحقيقات الأولية بالتنسيق مع النيابه العامة أفادت بأن المتهمين استغلوا خلال تنفيذ جرائمهم قيام الضحايا بترك مفاتيح المنازل عند المداخل و ضعف الحماية على النوافذ وضعف الاقفال في أبواب المحلات التجارية و ترك حقائب واغراض بارزة في المركبات، كذلك متابعة بعض الاسر والتأكد من عدم تواجدهم في منازلهم من خلال ما ينشرونه عبر صفحات التواصل الاجتماعي.





وأكد البيان بأن الشرطة أحالت المشتبه بهم السبعة الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول

رام الله - دنيا الوطن