المالكي: قرار واشنطن بشأن هنية لإفشال جهود المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، رفض القيادة الفلسطينية للقرار الأمريكي الخاص بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، على لائحة "الإرهاب"، مستنكراً توقيت صدوره.



وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي، السبت: "نحن نعتبر أن توقيت إصدار القرار، محاولة من أجل إفشال جهود المصالحة"، مستدركًا بقوله : "لكن هذا لن يمنعنا من استكمال تلك الجهود".



وتابع المالكي: "قرارنا استراتيجي، وسنكمل جهود المصالحة مع إسماعيل هنية كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس"، مؤكداً أنه "هذا هو مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية تبحث مع شركاء أوروبيين وغيرهم تشكيل مرجعية دولية ترعى مفاوضات السلام.