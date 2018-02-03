القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت القوات العراقية اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لطرد عناصر تنظيم الدولة، بحسب ما أعلنه اللواء الركن محمود الفلاحي، قائد عمليات الأنبار.

وقال الفلاحي في حديث صحفي: "إن الجيش والشرطة والحشد العشائري، وقوات الحدود، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدؤوا صباح اليوم السبت، بشن عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار، باتجاه الحدود العراقية السعودية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف الفلاحي: "العملية تهدف إلى تدمير مخابئ تنظيم الدولة ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار، باتجاه الحدود العراقية السعودية".

يذكر، أن أعداداً من عناصر تنظيم الدولة، لجؤوا إلى صحراء الأنبار الغربية الواسعة بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردة المسلحين هناك للقضاء عليهم.

فيديو أرشيفي: القوات العراقية تلاحق تنظيم الدولة في صحراء الأنبار

 

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