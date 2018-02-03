استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه يستدل من استطلاع أجراه معهد الاستطلاعات (جيوكرتوغرافيا) لصالح حزب الليكود أنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان الحزب سيحصل على 30 مقعداً.



وشمل الاستطلاع 600 شخص، يمثلون كل الجمهور في إسرائيل، ويستدل من نتائجه أن قوة معسكر اليمين قد تصل إلى 69 مقعداً، بينما سيحصل معسكر اليسار على 51 مقعداً.



ووفقاً للاستطلاع، فإنه لو جرت الانتخابات الآن، فان "يوجد مستقبل" سيحصل على 24 مقعداً، ليصبح بذلك قائداً لمعسكر اليسار، مقابل (المعسكر الصهيوني) الذي يراوح مكانه في الاستطلاعات مع 13 مقعداً.



ويتكهن الاستطلاع بأن (البيت اليهودي) سيزيد قوته إلى 12 مقعداً، فيما تحصل (يهدوت هتوراة) على سبعة مقاعد، و(كلنا) على سبعة مقاعد، و(يسرائيل بيتينو) على ثمانية مقاعد، و(ميرتس) على ستة مقاعد، و(شاس) على خمسة مقاعد، و(القائمة المشتركة، على ثمانية مقاعد.