مبعوث ترامب يضع اللمسات الأخيرة على "صفقة القرن"

مبعوث ترامب يضع اللمسات الأخيرة على "صفقة القرن"
المبعوث الأمريكي للسلام - جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب في صحيفة (إسرائيل اليوم)، دانيئيل سريوتي: إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، توجد في مراحلها النهائية، وسيتم عرضهاً قريباً على الأطراف ذات الصلة.

وأضاف سريوتي، وفق ما أورد موقع (عربي 21)، أن جيسون غرينبلات المبعوث الشخصي لترمب إلى الشرق الأوسط، يجري لقاءات ماراثونية في إسرائيل، فقد التقى مؤخراً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، ومنسق شؤون الأراضي الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي، وزعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ.

 وأوضح، أن هذا المحامي عقد لقاءات مطولة مع السفراء الأجانب في السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وطار إلى الأردن لعقد اجتماعات مع عدد من رجال الأعمال، وزار مركز بيريس للسلام، ونظم جلسة مع عدد من الفتيان الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه ختم أجندته الميدانية في الأيام الأخيرة حين أجرى جولة على طول حدود قطاع غزة، وزار بعض مواقع الأنفاق المكتشفة، والتقى بعائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة.

من ناحيتها، قالت المراسلة السياسية لموقع (والاه) العبري، تال شاليف، إنه رغم كل جهود غرينبلات، فلا زالت الأجواء السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عالقة، رغم ما يبذله هذا المبعوث من محاولات لعقد سلسلة لقاءات بينهما لتجديد المفاوضات.

وأضاف: "لا زال غرينبلات يضع ستاراً من التعتيم على تفاصيل خطة ترامب الخاصة بالسلام الفلسطيني الإسرائيلي، حتى عن مبعوثي اللجنة الرباعية الذين التقاهم مؤخراً، ولا يرغب حتى اللحظة بإشراك أحد منهم في حيثياتها، موضحاً لنظرائه في إسرائيل بأن ترامب وطواقم البيت الأبيض ما زالوا في مرحلة إنجاز هذه الصفقة، للوصول إلى وضع حد لهذا الصراع الذي جبى أثماناً باهظة من طرفيه".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي التقى غرينبلات قوله: "واشنطن تبحث في الآونة الأخيرة عن عدد من العصي والجزرات للضغط على الفلسطينيين، بإعادتهم إلى المشهد السياسي".

وأوضحت أنه رغم مرور عام على تكليف غرينبلات بمهمته الرئاسية من ترامب، لكنه حتى اللحظة لم يرفع يده مستسلماً، رغم أن البيت الأبيض بات يصف مهمته مثل فيلم سينمائي طويل لا تعرف نهايته، لكن الرجل يدرك أن الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيعودان للمفاوضات يوماً ما، لأنهما يعرفان أنه لا وسيط غير الأمريكان في هذه المنطقة.

وتابعت: "لكن ذلك قد يتضمن أن يطلب الفلسطينيون من ترامب ثمناً كبيراً، وغرينبلات يعي ذلك جيداً، وهو يحاول تهيئة الإسرائيليين لدفع هذا الثمن، رغم أنه قد يتسبب بأزمات سياسية في داخل إسرائيل".

أخبار ذات صلة

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الشرطة تقبض على عصابة بتهمة ارتكاب عشرات السرقات في رام الله

الشرطة تقبض على عصابة بتهمة ارتكاب عشرات السرقات في رام الله

المالكي: قرار واشنطن بشأن هنية لإفشال جهود المصالحة

المالكي: قرار واشنطن بشأن هنية لإفشال جهود المصالحة

الاحتلال يخطط لشق طرق التفافية جديدة تعمق نظام الفصل العنصري

الاحتلال يخطط لشق طرق التفافية جديدة تعمق نظام الفصل العنصري

فيديو: ما هي أسباب عزوف الشباب عن الزواج في غزة؟

فيديو: ما هي أسباب عزوف الشباب عن الزواج في غزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الشرطة تقبض على عصابة بتهمة ارتكاب عشرات السرقات في رام الله

الشرطة تقبض على عصابة بتهمة ارتكاب عشرات السرقات في رام الله

الاحتلال يخطط لشق طرق التفافية جديدة تعمق نظام الفصل العنصري

الاحتلال يخطط لشق طرق التفافية جديدة تعمق نظام الفصل العنصري

عربي

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

منوعات

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول&#34; قعدت أو أُقعدت&#34;

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول" قعدت أو أُقعدت"

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

فيديو جديد ما قبل الإغماء .. لحظة استغاثة إليسا بمساعدها

فيديو جديد ما قبل الإغماء .. لحظة استغاثة إليسا بمساعدها