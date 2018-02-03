مبعوث ترامب يضع اللمسات الأخيرة على "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب في صحيفة (إسرائيل اليوم)، دانيئيل سريوتي: إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، توجد في مراحلها النهائية، وسيتم عرضهاً قريباً على الأطراف ذات الصلة.



وأضاف سريوتي، وفق ما أورد موقع (عربي 21)، أن جيسون غرينبلات المبعوث الشخصي لترمب إلى الشرق الأوسط، يجري لقاءات ماراثونية في إسرائيل، فقد التقى مؤخراً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، ومنسق شؤون الأراضي الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي، وزعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ.



وأوضح، أن هذا المحامي عقد لقاءات مطولة مع السفراء الأجانب في السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وطار إلى الأردن لعقد اجتماعات مع عدد من رجال الأعمال، وزار مركز بيريس للسلام، ونظم جلسة مع عدد من الفتيان الفلسطينيين.



ولفت إلى أنه ختم أجندته الميدانية في الأيام الأخيرة حين أجرى جولة على طول حدود قطاع غزة، وزار بعض مواقع الأنفاق المكتشفة، والتقى بعائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في غزة.



من ناحيتها، قالت المراسلة السياسية لموقع (والاه) العبري، تال شاليف، إنه رغم كل جهود غرينبلات، فلا زالت الأجواء السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عالقة، رغم ما يبذله هذا المبعوث من محاولات لعقد سلسلة لقاءات بينهما لتجديد المفاوضات.



وأضاف: "لا زال غرينبلات يضع ستاراً من التعتيم على تفاصيل خطة ترامب الخاصة بالسلام الفلسطيني الإسرائيلي، حتى عن مبعوثي اللجنة الرباعية الذين التقاهم مؤخراً، ولا يرغب حتى اللحظة بإشراك أحد منهم في حيثياتها، موضحاً لنظرائه في إسرائيل بأن ترامب وطواقم البيت الأبيض ما زالوا في مرحلة إنجاز هذه الصفقة، للوصول إلى وضع حد لهذا الصراع الذي جبى أثماناً باهظة من طرفيه".



ونقلت عن مسؤول إسرائيلي التقى غرينبلات قوله: "واشنطن تبحث في الآونة الأخيرة عن عدد من العصي والجزرات للضغط على الفلسطينيين، بإعادتهم إلى المشهد السياسي".



وأوضحت أنه رغم مرور عام على تكليف غرينبلات بمهمته الرئاسية من ترامب، لكنه حتى اللحظة لم يرفع يده مستسلماً، رغم أن البيت الأبيض بات يصف مهمته مثل فيلم سينمائي طويل لا تعرف نهايته، لكن الرجل يدرك أن الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيعودان للمفاوضات يوماً ما، لأنهما يعرفان أنه لا وسيط غير الأمريكان في هذه المنطقة.



وتابعت: "لكن ذلك قد يتضمن أن يطلب الفلسطينيون من ترامب ثمناً كبيراً، وغرينبلات يعي ذلك جيداً، وهو يحاول تهيئة الإسرائيليين لدفع هذا الثمن، رغم أنه قد يتسبب بأزمات سياسية في داخل إسرائيل".