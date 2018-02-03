السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

فيديو أرشيفي: "انتشال جثث 120 مهاجرا قبالة السواحل الليبية"

رام الله - دنيا الوطنانتشلت السلطات الليبية اليوم السبت، 13 جثة، تعود لمهاجرين غير شرعيين بعد أن غرق مركبهم قرب مدينة زوارة غرب البلاد.بدورها، نفت البحرية الليبية، ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجراً في المنطقة ذاتها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال حافظ معمر، الناطق باسم مديرية أمن زوارة: " إن بلاغاً ورد من قبل أحد المواطنين، يفيد بوجود جثة على شاطئ البحر غربي مدينة زوارة، فانتقل عناصر وأعضاء المديرية إلى الموقع، حيث تم العثور على عدد من الجثث".وأوضح معمر، أنه بعد إجراء عملية البحث في المنطقة تم انتشال 13 جثة، تعود لـ 12 مواطناً باكستانياً وسيدة ليبية، فيما تسنى إنقاذ ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بينهم ليبيان اثنان وباكستاني.من جانبه، العميد بحار أيوب قاسم، الناطق باسم القوات البحرية الليبية قال في تصريح صحفي، إن دوريات لحرس السواحل أجرت عمليات تمشيط في المنطقة حتى الحدود الغربية وفي عمق البحر، للبحث عن قارب المهاجرين أو آثار قارب محطم أو ناجين أو جُثث، لكن دون جدوى.ووصف المسؤول إعلان المنظمة الدولية بأنه "جزء من الحملة على ليبيا" ومحاولة لـ"جعلها دائما في صدارة المشهد الإعلامي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ومعاناة المهاجرين، والمتاجرة بالمواطن الإفريقي والمقامرة بحياته".وحمّل قاسم المنظمات الدولية غير الحكومية، المسؤولية عن "ضحايا يفقدون في البحر قبالة المياه الليبية"، لأن هذه المنظمات "شجعت المهاجر غير الشرعي على المجازفة بحياته وشجعت المهربين على إرسال مزيد من المهاجرين غير الشرعيين في قوارب الموت المزدحمة والمتهالكة".ولفت إلى أن حوادث تحطم قوارب على متنها مهاجرون غير شرعيين "تزايدت بشكل مأساوي ومخيف طيلة السنوات الأربع الماضية، بعد ظهور المنظمات الأجنبية غير الحكومية وتواجدها شبه الدائم، وبإصرار وتحدٍ للسيادة الليبية في المياه الإقليمية".