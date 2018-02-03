مناورات عسكرية كندية في القطب الشمالي

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تنفذ القوات المسلحة الكندية في منطقة نونافوت بالقطب الشمالي، مناورات عسكرية تحت اسم " NOREX-2018" .



وقالت وزارة الدفاع الكندية، إن المناورات ستجري في الفترة من 4 إلى 17 شباط/ فبراير الجاري، وسيشارك فيها 235 عسكرياً من الفرقة الرابعة الكندية، بما في ذلك وحداتها الميكانيكية، وكذلك مجموعات من قوات (الرينجر) الكندية، التي تتشكل عادة من ممثلي الشعوب الأصلية في البلاد، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وخلال التدريبات سيتمكن العسكريون من تحسين مهاراتهم القتالية، والتدرب على فنون المناورة، والصمود في الظروف المناخية القاسية.



وقال قائد الفرقة الرابعة الكندية الجنرال ستيفين كادين: "ستستعرض مناورات NOREX-2018، قدرتنا على رد الفعل السريع عند ظهور حالات طوارئ في أقصى الشمال بالقطب الشمالي، خلال الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء، وستساعد كذلك في تعزيز خبراتنا في مجال حماية المصالح القومية في مناطق شمال كندا".