فيديو: ما هي أسباب عزوف الشباب عن الزواج في غزة؟

فيديو: أسباب عزوف الشباب عن الزواج في غزة

رام الله - دنيا الوطنأجمع عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة، على أن الأوضاع الاقتصادية، أثرت سلباً على كافة مناحي الحياة، حيث تراجعت الأوضاع المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية.وعبر المواطنون في لقاءات منفردة أجرتها "دنيا الوطن" عن آرائهم تجاه الأوضاع بشكل عام، وعن انخفاض مستوى إقبال الشباب على الزواج بعد إعلان القضاء الشرعي عن إحصائيته الأخيرة، بأن نسبة الزواج في غزة انخفضت 10% عن العام الماضي، واعتبر القضاء الشرعي، أن أسباب ذلك تعود للأوضاع الاقتصادية الصعبة.وأكد المواطنون، أن غلاء المهور، وعدم إيجاد مسكن منفصل، وتكاليف الزواج، والبطالة، والفقر، كل ذلك كان عائقاً أمام إقبال الشباب على الزواج.