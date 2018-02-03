اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت اليابان، الجمعة، أصغر صاروخ حامل في العالم "SS-520"، والذي يبلغ وزنه ثلاثة كغم فقط.

وقال موقع وكالة (ناسا) الرسمية، إن عملية الإطلاق التجريبي، جرت صباح اليوم السبت، من المطار الفضائي أوتينوراو في محافظة كاجوشيما على ساحل المحيط الهادئ، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

وجاء في البيان: أنه في حال مرت كل مراحل الإطلاق بنجاح فإن الصاروخ المذكور، سيكون الأصغر بين كل الصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية.

ومن المفترض أن تكون سرعة الصاروخ  "SS-520" معادلة لسرعة الصوت لينقل الأدوات اللازمة لتنفيذ الدراسات شبه المدارية إلى ارتفاعات لا تتعدى 800 كم.

وتم إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء في شباط/ فبراير عام 1998، وجرت عملية الإطلاق اللاحقة منذ عام، وأعلنت اليابان حينذاك عن فشل المحاولة، وفقدان الاتصال بعد مرور 20 ثانية على الإطلاق.

أخبار ذات صلة

تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟

تنظيم الدولة يسعى للملمة صفوفه في دولة جديدة.. فمن هي؟

قتيلان وعدة جرحى في انفجار بإيران

قتيلان وعدة جرحى في انفجار بإيران

استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

استطلاع خاص بالليكود يتنبأ بفوزه في الإنتخابات الإسرائيلية

مناورات عسكرية كندية في القطب الشمالي

مناورات عسكرية كندية في القطب الشمالي

الصين تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن أمريكا اللاتينية

الصين تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن أمريكا اللاتينية

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات الدولية لبرنامجها النووي

الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات الدولية لبرنامجها النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة: شاب يسكب على نفسه البنزين داخل مؤسسة بجباليا

الشرطة: شاب يسكب على نفسه البنزين داخل مؤسسة بجباليا

الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ أمس

الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ أمس

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

مناورات ضخمة لشرطة الاحتلال غدًا

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

الصحة بغزة تحذر من تفاقم أزمة وقود المولدات الكهربائية

عربي

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية لطرد تنظيم الدولة من الأنبار

السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

السلطات الليبية تنتشل جثث 13 مهاجراً وتنفي غرق 90

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

منوعات

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

شاهد: سما المصري ترتدي النقاب مُتنكرة لأداء صلاة الجمعة

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول&#34; قعدت أو أُقعدت&#34;

فيديو:محمود سعد يعود للشاشة بعد عامين ليقول" قعدت أو أُقعدت"

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

والد حسام حبيب يحرج ابنه مرة أخرى بصورة جديدة تثبت زواجه بشيرين

فيديو جديد ما قبل الإغماء .. لحظة استغاثة إليسا بمساعدها

فيديو جديد ما قبل الإغماء .. لحظة استغاثة إليسا بمساعدها