اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت اليابان، الجمعة، أصغر صاروخ حامل في العالم "SS-520"، والذي يبلغ وزنه ثلاثة كغم فقط.



وقال موقع وكالة (ناسا) الرسمية، إن عملية الإطلاق التجريبي، جرت صباح اليوم السبت، من المطار الفضائي أوتينوراو في محافظة كاجوشيما على ساحل المحيط الهادئ، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).



وجاء في البيان: أنه في حال مرت كل مراحل الإطلاق بنجاح فإن الصاروخ المذكور، سيكون الأصغر بين كل الصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية.



ومن المفترض أن تكون سرعة الصاروخ "SS-520" معادلة لسرعة الصوت لينقل الأدوات اللازمة لتنفيذ الدراسات شبه المدارية إلى ارتفاعات لا تتعدى 800 كم.



وتم إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء في شباط/ فبراير عام 1998، وجرت عملية الإطلاق اللاحقة منذ عام، وأعلنت اليابان حينذاك عن فشل المحاولة، وفقدان الاتصال بعد مرور 20 ثانية على الإطلاق.