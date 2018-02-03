الاحتلال يفشل في اعتقال أحمد جرار

الاحتلال يفشل في اعتقال أحمد جرار
رام الله - دنيا الوطن
للمرة الثانية خلال أسبوعين، فشل جيش الاحتلال بمساندة الاستخبارات الإسرائيلية في اعتقال المطارد أحمد نصر جرار، والذي يتهمه الاحتلال يتنفيذ عملية نابلس (جفات جلعاد) وقتل مستوطن فيها، خلال كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، بلدة الكفير وبرقين في جنين، وطالبت أحمد جرار بتسليم نفسه ازاء كل منزل كانت تحاصره، ثم تفتشه وتحطم محتوياته دون أن تجد أثراً للمطارد جرار.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملتها صباح اليوم، عدداً من أقارب المطارد جرار، وهم: مبارك جرار وشقيقه مبروك جرار ومصطفى جرار وإبراهيم عبيدي من برقين، فيما اعتقلت ذيب ارشيد وقعقاع ارشيد من الكفير، قبل انسحابها.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت برفقة كلابها البوليسية منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الذين اعتدت عليهم الكلاب البوليسية من بينهم امرأة، حيث قالت مصادر محلية إن الكلب البوليسي اقتطع جزأ من لحم يدها خلال الاعتداء عليها.

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت خلال الشهر المنصرم منزل عائلة جرار في برقين، وهدمت 4 منازل، واستشهد الشاب أحمد إسماعيل جرار، خلال اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال.

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