منظمة إسرائيلية تحذر: قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وصحية

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة طبية إسرائيلية، إنها تحذر من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، جراء النقص الكبير في الأدوية والأدوات الطبية الناجم عن الحصار الإسرائيلي.



وقالت منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) الإسرائيلية: إن مخازن الأدوية في مستشفيات القطاع، تشارف على الانتهاء، لافتةً إلى أنه بعد أربعة أشهر من المصالحة الفلسطينية، لم تتحسن الأوضاع الصحية في غزة، عدا زيادة كمية الكهرباء التي ارتفعت لست ساعات في اليوم، للمرافق والمؤسسات الطبية.



وأوضحت المنظمة، أن استمرار معاناة عدد كبير من المرضى نتيجة حرمانهم من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، مشيرةً إلى أن المصالحة الفلسطينية لم تُحسّن حالة مخازن الأدوية الحيوية في القطاع، التي لم يتبق منها سوى 45% من الكمية المطلوبة.