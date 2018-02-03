بإشراف أممي.. الجامعة العربية تبحث إيجاد آلية دولية لعملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية في الجامعة العربية، سعيد أبو على تبني مجلس الجامعة للموقف الفلسطيني، بإيجاد آلية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.



وقال أبو علي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: إن وفداً وزارياً عربياً، يعمل حالياً للتواصل مع مجموعات دولية فاعلة تحدد المواقف في العالم من أجل تبني خيار استراتيجي لحل الصراع، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.