لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي تنتقد بشدة السياسات الإسرائيلية

لجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي تنتقد بشدة السياسات الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا: إن لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، ناقشت في جلستها الأربعاء الماضي، تقريراً سرياً، انتقد إسرائيل وجميع سياساتها بشدة، وتناولت قضية القدس بشكل خاص.

وأوضح الفرا في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين) الرسمي، أن اللجنة قدمت في الجلسة توصيات بشأن القدس، وأحالتها لما يسمى بالمجموعة الأم للاطلاع عليها، واعادة صياغتها ورفعها للجنة مرة أخرى للعمل بها.

وأشار الفرا إلى أن هناك محاولة لعرض هذه التوصيات على مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقرر عقده في الـ 25 والـ 26 من الشهر الجاري في بروكسل

وأوضح الفرا، أن من هذه التوصيات، أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره الأساسي والفاعل في عملية السلام، وإنقاذ حل الدولتين، كما تطرق إلى مشاريع الدول التي بنيت في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) وطالبت إسرائيل بتعويضات وتطبيق المادة (2) من اتفاقية الشراكة المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، أو إلغائها كليّا.

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